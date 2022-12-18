منصور السلطان



توفي مواطن وأصيب مرافقاه بجروح إثر انقلاب سيارتهم مساء امس على طريق الصبية السريع.



وما ان تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا يفيد بوقوع حادث الانقلاب حتى توجه على الفور رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث، ليتبين أن ثلاثة مواطنين انقلبت سيارتهم بهم حيث لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة فيما اصيب الاثنان بجروح وتم نقلهما بسيارة الإسعاف الى مستشفى الجهراء.



وفي سياق متصل، توفي وافد مصري وزوجته وأصيب مواطن بجروح وكسور خطيرة إثر حادث تصادم ثنائي وقع مساء أول من أمس في منطقة الفحيحيل.



وكان بلاغ ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين في منطقة الفحيحيل، وعلى الفور توجه رجال المرور والإطفاء والإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن سيارة دفع رباعي وأخرى صالون اصطدمتا، مما تسبب بانحشار قائد السيارة الصالون وامرأة معه، اتضح فيما بعد أنها زوجته وانهما من الجنسية المصرية وقد فارقا الحياة نتيجة إصابات وكسور خطيرة ونزيف، فيما أصيب قائد الرباعية بجروح وكسور وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العدان، حيث أدخل غرفة العناية وتم نقل جثتي الضحيتين.