«التمدين» تستمر بتقديم مستويات جديدة من الترفيه في الكويت

جاني لـ «الأنباء»: «أوفو» لأول مرة في الكويت ويناسب جميع الأعمار



دعاء خطاب

Doua_khattab



أخذ عرض «أوفو»، الذي قدمته فرقة سيرك «دو سوليه» العالمي، جمهور الكويت في رحلة فنية استثنائية، إلى عالم جديد للبيئة، مليء بالطاقة والمرح.



وقدم السيرك العالمي أول عروض «أوفو»، الذي أقيم لأول مرة في الكويت أمس الأول في قاعة الأرينا بمول 360 أكبر قاعة مغطاة في الكويت والتي تتسع لـ 5 آلاف شخص ونظمته مجموعة التمديــن، وتستضيـفـــه الكويت من 14 حتى اليوم 18 ديسمبر، تجربة استعراضية وبهلوانية جديدة في عالم من البيئة، بأداء مليء بالحيوية والسعادة والتشويق، يحكي قصة ممتعة تثير الفضول بسرد فريد من نوعه، يتمتع ببراعة في الاستعراض، وأجواء مفعمة بالحماس، تناسب العائلة والأفراد.



واستمـتــع الجمهــور الكويتي بهذا الانتاج الضخم بمعاييره العالمية وتفاصيله المميزة، وأدى العرض أكثر من 100 لاعب استعراضي ينتمون الى 29 دولة مختلفة، ويضمون بينهم 52 شخصا، يؤدون الصوتيات بفقرات متعددة وامكانيات عالية، هذا وتستمر مجموعة التمدين بتقديم مستويات جديدة من الترفيه في الكويت من خلال برنامج فعاليات متنوعة في الأرينا كويت، وتستمر عروض سيرك دو سوليه في الأرينا حتى اليوم 18 ديسمبر.



«الأنباء» تواجدت في اليوم الأول للعرض والتقت جاني ماليه، مديرة الجولة الفنية لعرض «أوفو» التي قالت «إن العرض المبهج يوظف الألوان بطريقة عبقرية، ويستخدم البيئة موضوعا، ويشارك فيه 52 عارضا وفنانا من دول مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة عاليتين في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، مثل العناكب والفراشات، في بيئة حيوية.



وأضافت ماليه لـ «الأنباء»: أن العرض يتطلب امكانيات ضخمة للانتاج وقاعة مزودة بمعايير خاصة وعالية ليقام بها هذا العرض العالمي وهذا ما توفره قاعة الأرينا كويت، وهي أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في الكويت بسعة 5 آلاف شخص.



وعن قصة العرض قالت: إن القصة تبدأ مع كائنات تشرع في رحلة لاكتشاف مستعمرة جديدة، ليبدأ التفاعل بين المجتمعين، وتزدهر بينهم علاقة مثمرة، والعرض المميز الذي يحظى بمشاركة مؤدين محترفين، وموسيقى رائعة مصاحبة لفصوله، بفضل الكثير من المبدعين المشاركين في هذه الجولة الفنية التي يسهم فيها 100 شخص من طواقم العمل في مختلف التخصصات.



وأشارت ماليه إلى أن عرض «أوفو» يقدم لأول مرة في الكويت، وأعربت عن سعادتها بتفاعل الجمهور معه، وبحضور جميع الفئات العمرية التي تجد فيه متعة وإثراء وتجربة لا تنسى مع الطبيعة.



ويعد العرض، الذي شاهده 7 ملايين شخص في 26 دولة مختلفة، تجربة مثيرة، من خلال عرض الألعاب البهلوانية التي تسلط الضوء على الشخصيات والقدرات الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، فضلا عن كشفها عن جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه وحيويته.



ويجمع العرض بين استعراضات جوية مبهرة، مع أنغام موسيقى من أميركا الجنوبية، في عرض مبهر ومشبع، يتميز بالجاذبية والمتعة والإبهار، حول قصة مجتمع الحشرات، التي شعرت بالانزعاج عند وصول بيضة غامضة في داخلها كائن غريب إلى موطنها، وكيف تتعامل معها، حيث يجسد فنانون استعراضيون دور الحشرات.