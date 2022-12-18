القاهرة - هالة عمران



نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات.



من جانبه، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، مشددة على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضافت هيئة الدواء أن جميع الأدوية تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، مشيرة إلى الحرص على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.