دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين للاحتكام إلى ضمائرهم في اختيار من يمثلونهم في البرلمان الجديد، مشددا على ضرورة عدم تضييع هذه الفرصة التاريخية.



وقال الرئيس سعيد في كلمة وجهها للناخبين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية أمس: «لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب المشككين»، داعيا الشعب التونسي للإقبال على الانتخابات قائلا: «أتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية».



وتابع: «أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد.. لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا»، محذرا ممن يدفعون الأموال لشراء ذمم الناخبين، حيث يعتبرون المواطن ورقة اقتراع توضع في الصندوق، حسب تعبيره.



وادلى التونسيون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد يضم 161نائبا، حيث دعي نحو تسعة ملايين ناخب وناخبة للاقتراع في الانتخابات التشريعية.



وترشح لهذه الانتخابات 1055 شخصا مثلت المرشحات النساء منهم نحو 12%. وينص القانون الانتخابي الجديد في تونس على الاقتراع الفردي بدلا من انتخاب القوائم.



وسيحل المجلس الجديد محل البرلمان السابق الذي جمد الرئيس قيس سعيد اعماله في 25 يوليو 2021 وحله لاحقا.