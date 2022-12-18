كشف ضابط كبير في الجيش الأوكراني عزم روسيا شن عملية كبيرة ضد بلاده من الشمال عبر بيلاروسيا، قد تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمحاولة موسكو السيطرة على العاصمة كييف في فبراير 2022، ملمحا إلى احتمال أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة عسكرية كاملة، الأمر الذي سيؤمن ملايين الرجال لإرسالهم إلى القتال.



وقال الميجور جنرال أندري كوفالتشوك، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، «ندرس هجوما محتملا من بيلاروسيا في نهاية فبراير المقبل أو ربما في وقت لاحق.

نستعد لذلك، ونراقب التحضيرات عن كثب»، محذرا من أن بوتين قد يستخدم أي محادثات سلام في المستقبل «كذريعة لإعادة التسلح وتجنيد مزيد من القوات».



وأشار كوفالتشوك إلى أنه «إذا حاول بوتين مهاجمتنا بقوة كاملة للمرة الثانية، بالاعتماد على ما تبقى من 300 ألف جندي حشده خلال الصيف، فإن أوكرانيا ستكون أكثر استعدادا لصدهم هذه المرة».



واشار الى ان بوتين قد يأمر ملايين الجنود بالانخراط في الحرب مع تعثر الهجوم الروسي في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة.



واضاف «ستكون القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة، حتى لمحاربة ملايين الروس، لكن إذا قام بوتين بالتعبئة الكاملة، فإنه يجب على شركائنا أن يكونوا على استعداد لتزويدنا بكل القوة والوسائل لوقف جيش حتى ولو كان تعداده مليونا».



وشدد على أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب، وستستعيد السيطرة على جميع أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم.



في غضون ذلك، قال «الكرملين» إن الرئيس بوتين سعى للحصول على مقترحات من قادته العسكريين بشأن الطريقة التي يعتقدون أن الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تستمر بها، وذلك خلال زيارته لمقر العمليات.



وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة الروسية، ترأس بوتين اجتماعا حضره 12 شخصا تقريبا، وجلس على جانبيه وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف.



ثم ظهر بوتين في اجتماع آخر في مقر قوة المهام المشتركة، حيث دعا القادة العسكريين إلى تقديم مقترحات، وقال «سنستمع إلى القادة بخصوص كل اتجاهات العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى المتوسط».