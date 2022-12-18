محمود عيسى



احتفظت الكويت للشهر الثامن على التوالي بالمركز الثالث على مستوى دول الخليج بقائمة مجلة ميد للمشروعات في منطقة الخليج، وذلك خلال فترة 12 شهرا الواقعة بين 2 ديسمبر 2021 و2022، برغم تراجع قيمة المشروعات لديها بنسبة 2% من 201 مليار دولار لتصل إلى 198 مليار دولار، كما حلت دولة قطر بنفس الترتيب بمشاريع قيمتها 198 مليار دولار.



وقد استحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على المركزين الاول والثاني بمشاريع قيمتها 1.350 تريليون دولار و528 مليار دولار على التوالي، بينما حلت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بمشاريع قيمتها 172 مليار دولار، و62 مليار دولار على التوالي.



وذكرت مجلة ميد ان مؤشر سوق المشاريع الخليجية تخلى عن بعض إنجازاته السابقة لينخفض بنسبة 6.8% في الاثني عشر شهرا سالفة الذكر، وبما قيمته 225 مليار دولار ليصل إلى 3.1 تريليونات دولار.



وجاء أكبر انخفاض للمؤشر من حيث القيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت انخفاضا حادا بنسبة 24% في قيمة مشاريعها النشطة والمخطط لها بمقدار 169 مليار دولار على مدار العام لتصل إلى إجمالي 528 مليار دولار.

وعلى المنوال ذاته، انخفض حجم أسواق المشاريع في الكويت وعمان وقطر على المؤشر على مدار العام متراجعا بنسبة 2% و5.6% و1.6% على التوالي ليسجل خسارة مجمعة قدرها 17.4 مليار دولار.



وأضافت المجلة انه قد تم تعويض الانخفاض في القيمة السوقية للمشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي الأربع بصورة جزئية بفضل ارتفاع قيم السوق للمشاريع في المملكة العربية السعودية والبحرين، حيث سجلت الأولى ارتفاعا بنسبة 3.3%، فيما سجلت الثانية ارتفاعا بنسبة 16%.



وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست التي تشكل 81% أو 2.5 تريليون دولار من قيمة المؤشر، كان صافي التغيير على مدار العام انخفاضا بنسبة 5.1% وخسارة بقيمة 134 مليار دولار.



وفي تبريرها لهذا التراجع قالت مجلة ميد انه يمكن تفسير الكثير من خسارة القيمة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤشر ككل من خلال إعادة تقييم نطاق المشاريع القديمة في العراق والإمارات العربية المتحدة.



وفي منطقة الخليج الأوسع نطاقا، انخفضت قيمة سوق المشاريع العراقية أيضا بنسبة 31.6% لتصل الى 302 مليار دولار.

في غضون ذلك، اتجه السوق الإيراني في الاتجاه الآخر مرتفعا بنسبة 20.6% ليصل الى285 مليار دولار.



وعلى النقيض من ذلك، ترسم الزيادة الطفيفة في قيمة السوق السعودية صورة أكثر واقعية للتغيرات في سوق المشاريع الخليجية بشكل عام في 2022.