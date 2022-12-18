قال تقرير الشال الأسبوعي إن حركة أسعار النفط خارج نطاق تأثير أي حكومة في بلد مصدر للنفط، والواقع أن تأثير التكتلات عليها مثل «أوپيك» أو«أوپيك+» له حدود، وربما الأقوى في التأثير هي تكتلات المستهلكين مثل الوكالة الدولية للطاقة والقوى الداعمة لها، ويظل تأثيرها ليس مطلقا.



وأضاف التقرير أنه ما بين أواخر فبراير 2022 ومنتصف ديسمبر الجاري، تحركت أسعار النفط بتذبذب حاد لأسباب جيوسياسية، أهمها الحرب الروسية -الأوكرانية، وتذبذب الأسعار يعرض له الرسم البياني المرافق، ولأن عامل التأثير على الأسعار استثنائي، ما لبث أن خف تأثيره وعاودت الأسعار الهبوط بوتيرة سريعة.



وتابع «الشال» أنه لم يمنع هبوط أسعار النفط مجموعة من العوامل التي كان من المفترض أن تشكل دعما لارتفاع الأسعار، أولها كان قرار أوپيك+ في 5 أكتوبر 2022 بخفض انتاجها بالحد الأعلى المتوقع، أي مليوني برميل يوميا، وكانت أسعار النفط في 6 أكتوبر 2022 نحو 97.11 دولارا، وبلغت في 14 ديسمبر الجاري 79.95 دولار، أي فقدت -17.7%.



ولفت الى أن ثانيها يتمثل في اشتداد وليس خفوت الحرب الروسية - الأوكرانية ونفاذ عقوبة تحديد سقف أسعار أوروبية منخفض للنفط الروسي وضغوطه على جانب العرض متزامنا مع فصل شتاء بارد.



وثالثها خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأميركي بداية الشهر الجاري بما يوحي بخفوت القلق حول التضخم الذي انخفض فعلا الأسبوع الفائت إلى 7.1% لشهر نوفمبر مقابل 7.7% لشهر أكتوبر.



وقال التقرير ان انخفاض ذلك القلق أدى بالفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الفائت إلى رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بـ 0.50% بدلا من 0.75%، ما يعني ارتخاء في سياسات التشدد النقدي وانحسار مخاوف ولوج الاقتصاد العالمي حقبة من الركود العميق.



وفي الكويت، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أبريل 2022، أي بداية السنة المالية الحالية 2022/2023 نحو 107.3 دولارات، أي حقق سعر البرميل فائضا بحدود 26.9 دولارا عن سعر التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80.4 دولارا.



وبعدها بثمانية أشهر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 79.9 دولارا للبرميل، أي حقق عجزا عن سعر التعادل بحدود 0.5 دولار، وبتاريخ 21 أبريل 2020 بلغ سعر مزيج برنت 9.12 دولارات أي أقل من تكلفة إنتاج البرميل في الكويت، وفي يوم 9 مارس 2022 بلغ سعر برميل النفط الكويتي أعلى مستوياته أو 130.31 دولارا.



وأوضح التقرير انه في المستقبل، سوف يبقى معدل سعر برميل النفط دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة، أي سوف تتكرر تجربة عجوزات السنوات المالية 2014/2015 إلى 2021/2022.



ومع بداية السنة المالية الحالية والارتفاع المؤقت لأسعار النفط، تم نسيان تلك التجربة الأليمة وانفلتت السياسة المالية لتعود بالبلد ذي الاعتماد الأعلى في العالم على النفط بأسعاره المتأرجحة إلى الأدنى، وغير المستدامة، واستمرار ذلك الانفلات سوف يضطرها حتما إما إلى اللجوء إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها، ذلك يحدث دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الأغلبية من صغار المواطنين، انه لبيع رخيص لمستقبلهم.