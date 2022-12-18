شدة الحر أو البرد تتسبب في الأمراض والوفاة



قال الباحثون إن واحدة من كل 100 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية قد تعزى إلى أيام درجات الحرارة الشديدة الحر أو الشديدة البرودة، فمع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يعاني الكثير منا من أمراض مرتبطة به مثل نزلات البرد والإنفلونزا. بالمثل، إذا ارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في الصيف، فغالبا ما تكون هناك مخاوف من الجفاف والإجهاد الحراري. لكن دراسة جديدة الآن أظهرت أن الطقس المتطرف يمكن أن يكون له تأثير أكثر خطورة على أجسامنا.



وكشفت الورقة البحثية المنشورة في مجلة Circulation، أن درجات شدة الحر والبرودة تزيد من خطر الوفاة بين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتشمل هذه أمراض القلب الإقفارية (مشاكل القلب الناجمة عن ضيق شرايين القلب) والسكتة الدماغية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.



وربطت نتائج الدراسة قصور القلب بأكبر عدد من الوفيات الزائدة في الطقس القاسي - مع 2.6 حالة وفاة إضافية في الأيام الحارة للغاية، و12.8 في أيام البرد القارس. واكتشف الباحثون كيف يمكن أن تؤثر درجات الحرارة القصوى على أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. ومن كل 1000 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية تم تسجيلها، وجد الباحثون ان أيام البرد القارس تسببت في حدوث 9.1 حالات وفاة إضافية. وقال المؤلف المشارك للدراسة: «يمكن أن تعزى حالة واحدة من كل 100 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى أيام درجات الحرارة الشديدة. وكانت تأثيرات درجات الحرارة أكثر وضوحا عند النظر إلى الوفيات الناجمة عن قصور القلب». وتابع: «بينما لا نعرف السبب، يمكن تفسير ذلك من خلال الطبيعة التدريجية لفشل القلب كمرض، ما يجعل المرضى عرضة لتأثيرات درجة الحرارة. ويعد هذا اكتشافا مهما لأن واحدا من كل أربعة مصابين بقصور في القلب يعاد إدخاله إلى المستشفى في غضون 30 يوما من الخروج، ولا ينجو سوى 20% من مرضى قصور القلب بعد 10 سنوات من التشخيص».



المصدر: «إكسبريس»