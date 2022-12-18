ما سبب الرغبة في تناول الحلويات؟



غالبا ما تعتبر الرغبة في تناول الحلويات من العادات السيئة، لكن الرغبة في تناول أطعمة معينة غالبا ما يمليها الجسم بسبب نقص بعض العناصر الغذائية، فماذا ينقص الجسم عندما نشتهي الحلويات؟



يشير أخصائيا الشيخوخة د.فلاديمير خافينسون ود.سفيتلانا تروفيموفا، إلى أن السبب يمكن أن يكون اضطراب ميكروبيوم الأمعاء، لأن الرغبة في تناول الحلويات والمعجنات، قد يكون لاختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ويشير إلى أن بكتيريا المعدة والأمعاء لا تعمل بالمستوى المطلوب. ووفقا لهما: «زيادة كمية السكر تساعد على زيادة نشاط البكتيريا السيئة في الأمعاء».



- الإرهاق وسوء النوم أيضا: يشير الخبيران، إلى أن «الكربوهيدرات السريعة، هي مصدر الطاقة لعمل الدماغ بصورة طبيعية، ما يحسن الخلفية العاطفية. والعواطف هي مصدر طاقة للخلايا القشرية».

ويعتبر النوم جزءا مهما من الراحة، وضروريا لاستعادة الجسم لقواه، لأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجبر الجسم على تناول السكر للحصول على «التحفيز» الذي يسعى إليه. لكن لسوء الحظ، يمكن أن تتحول «إعادة الشحن» إلى عادة سيئة وليست بديلا للراحة المطلوبة.



وينصح الأطباء لتحسين نوعية النوم بتناول مواد غذائية محتوية على التربتوفان، مثل الديك الرومي والموز والمكسرات. ويشير الأطباء، إلى أن الجوع والاكتئاب والتدخين تؤثر سلبا في حاسة الذوق.

وإذا ظهرت الرغبة في تناول الحلويات فإنها تشير إلى نقص الكروم والسيروتونين والماغنيسيوم والكربوهيدرات المعقدة في الجسم.



المصدر: «فيستيز رو»