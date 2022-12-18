بقلم المخرج: عبدالله عبدالرسول



يمثل المخرج القدير الراحل فؤاد الشطي، رحمه الله، قيمة مسرحية رفيعة تتصف بالمنهجية الفكرية والجمالية والابداعية، وأحد الأركان المهمة التي يعتز المسرح الكويتي بها لما خلفه أبو أسامة من إرث مسرحي زاخر استمر لعقود من الزمن، قامة مسرحية كويتية عربية مهمة له الأثر العميق والبارز على مستوى الوطن العربي.



فؤاد الشطي لم يكن مخرجا مهموما بالإنسان العربي وقضاياه فحسب، بل بقي منشغلا ومنهمكا ومدافعا ويعمل بإصرار وتحدٍ لرفعة وجودة المؤسسة المسرحية وإدارتها على المستوى المحلي والعربي والدولي، لإيمانه المطلق بأن العمل المؤسسي المسرحي المنهجي هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار رسالة المسرح.. استمر في تبوؤ المكانة المسرحية المهمة والفاعلة والمؤثرة، ونجح معها في تعزيز أشكال نضوجه وتنويع مفردات عطائه ومستوياتها، فأثرى في ظل هذا المناخ العديد من التجارب المسرحية العربية عبر مجموعة ركائز وعوامل جوهرية، أبرزها دعمه المطلق للمسرحيين والمسرح على المستوى المحلي والعربي، وتقديم المشاريع لتحقيق قفزات ارتقاء نوعية كان يؤمن بها، لإيمانه بأن المسرح رسالة إنسانية حضارية وفن إبداعي مستنير لا يضاهى، لم يمل فؤاد الشطي أو تهن عزيمته في سبيل تحقيق هذا الهدف في جميع المحطات، وحتى مع مواجهته المصاعب والعوائق، فاستمر مهموما بهذه الرؤية ومؤمنا بها، وإلى أي درجة ومستوى يصل، قطع شوطا حيويا في سبيل الدفاع والحفاظ والتمسك بالمبادئ التي ينادي بها لإبراز مكانة المسرح والمسرحيين.. هو رجل المسرح الذي أعطى بتفانٍ وصدق، وكان بحق، الفنان المسرحي المميز الصادق في طبيعة تأثيره بالحياة المسرحية على مستوى الوطن العربي.



لم تفقد الساحة المسرحــيــة الكويتـيـــة والعربية، إلى اليوم، بريق جماليات أعمال فؤاد الشطي وقيمتها، وأهمها «رحلة حنظلة» و«دار» و«احذروا» و«قضية خارج الملف» و«طار الفيل».. هذه الاعمال التي حازت عدة سمات نوعية، تجلت فيها أطر التجديد والابتكار في الشكل المسرحي، والاشتغال على رؤى تواكب نصوصا مسرحية تم اختيارها بعناية، ومتقنة في إسقاطاتها وتحاكي اهتمامات الانسان العربي في حينها، وذات صبغة التزام بقضية محورية محددة وهي الإنسان.



علاقتي مع الراحل فؤاد الشطي بدأت منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي وكان بمنزلة الأخ الأكبر والصديق والاستاذ الناصح الموجه، ومن اهم المواقف التي نستذكرها بالتقدير لهذا الرجل المسرحي دعمه المطلق للمسرحيين الشباب عندما تأسس مهرجان الخليج المسرحي للشباب لدول مجلس التعاون عام 1985 الذي انطلقت فكرته من الكويت وكان، رحمه الله، هو من ساند فكرة المشروع ودعمها، ليخرج إلى النور وسخر امكانيات فرقة المسرح العربي له، واستثمر علاقته مع المسرحيين الخليجيين لدعم المشروع.. والكثير من المواقف التي لا تعد والتي استمرت لسنوات طويلة يتجلى فيها فؤاد الشطي بصدقه وحبه وإنسانيته للمشروع المسرحي بشكل شمولي.



أبا أسامة.. سنتذكرك دائما ولن تغيب عنا لإنك أثر مسرحي كبير وقيمة زاخرة بالعطاء.. نسأل الله لك الرحمة وذكراك باقية فينا.





