بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة دانييلا رحمة عن الجزء الثالث من مسلسل «للموت 3»، وقالت إنها من الأشخاص الذين يشعرون بحماس شديد لهذا الجزء، ولكن لديها شعورا بالخوف والقلق من ردود الفعل، مضيفة: «بنعمل اللي علينا، ويا رب يعجب الجمهور»، مشيرة حسب موقع «سيدتي نت» إلى أن أجواء التصوير التي كانت في تونس، رغم صعوبتها إلا أنها كانت رائعة.



وكان مسلسل «للموت» بموسمه الثاني قد تصدر الترند، ونسب المشاهدة بعدد من الدول العربية، ومازال يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة «شاهد» رغم مرور عدة أشهر على عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وهو من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، بطولة كل من: ماغي بو غصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وباسم مغنية، ونجوم آخرين.