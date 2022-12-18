مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، انتقل الى رحمة الله المخرج التلفزيوني القدير محمد عبدالرسول دشتي الذي وافته المنية صباح امس في مستشفى الأميري، وسيوارى جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات.



والراحل محمد عبدالرسول دشتي من المخرجين الذين عملوا في وزارة الإعلام منذ أكثر من 30 سنة، وله من البرامج الرياضية الكثير آخرها «سناب خليجي»، وهو شخصية محبة للجميع يبحث عن التميز في برامجه ولا يبخل في مساعدة الشباب المحبين للإخراج والإعلام.



الراحل «بوعلي» خريج قسم النقد والأدب المسرحي وعمل بالكثير من المراكز الإعلامية في المهرجانات المسرحية التي تقام في البلاد لأنه من عشاق المسرح ويسعى دائما إلى التواجد لتوجيه الشباب في تقديم الأعمال المسرحية الهادفة.



الراحل ناقد مسرحي الكل يحترم آراءه مهما كانت لأنه متابع جيد للحركة المسرحية المحلية والخليجية والعربية.



رحمك الله «بوعلي» وغفر لك وأدخلك فسيح جناته.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).