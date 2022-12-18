نأمل عودة أعداد الحجاج كسابق عهدها والتنسيق مستمر مع الإخوة في السعودية

أسامة أبو السعود



كشف مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين أن الادارة رفعت مقترحا للجنة العليا للحج يتضمن آلية جديدة لتوزيع الحجاج على حملات الحج الكويتية.



واعلن المزين في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهدف من الآلية الجديدة تخفيض اسعار الحج ورفع جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرا الى ان اللجنة ستبحث المقترح الجديد خلال اجتماعها الشهر الجاري.



وردا علي سؤال حول الجهود التي بذلتها الادارة لتسيير رحلات العمرة، ذكر أن أعداد المعتمرين منذ بداية انطلاق الموسم بلغت 8546 معتمرا عبر 198 رحلة برية، لافتا الى ان الادارة تسعى دائما إلى تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، داعيا الجمهور إلى التواصل مع الإدارة عبر الخط المباشر رقم 22342385 وقنوات التواصل الاجتماعي لحساب وزارة الأوقاف، مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة من السلطات في المملكة العربية السعودية.



وفيما يخص المخالفات التي رصدتها الادارة على شركات تسيير رحلات العمرة قال: الحمد لله لا توجد اي مخالفات على شركات تسيير رحلات العمرة حتى الان منذ انطلاق الموسم هذا العام، وهناك اقبال كبير والاعداد في تزايد مستمر.



وردا على سؤال بخصوص الاقبال الكبير على اداء العمرة والمطالبة بزيادة حصة الكويت من الحجاج هذا العام، ذكر ان هذا الاقبال وانفتاح السعودية وجهودها الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن يجعلنا نأمل ان تعود اعداد الحجاج الى سابقها، وهناك تنسيق مستمر مع الاخوة هناك في هذا الاطار. وبشأن الخدمات الالكترونية الجديدة التي وفرتها الادارة عبر تطبيق سهل اكد المزين انها تأتي تماشيا مع رؤية الوزارة نحو التحول الرقمي وانسجاما مع برنامج عمل الحكومة بميكنة الخدمات تسهيلا على المراجعين ومنها تقديم اجازة حج وتعديل اجازة وتقديم الشكاوى سواء على حملات الحج او شركات العمرة، لافتا الى ان برنامج عمل الحكومة يقوم على تحويل 80% من المعاملات الى رقمية وهو ما تقوم به الادارة بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات في «الأوقاف» و«سهل» لتقديم اغلب معاملات الادارة على مراحل عبر التطبيق.



واشار الى ان اول الخدمات التي اطلقناها عبر «سهل» هي الاستعلام عن مواسم الحج السابقة وهو اجراء تستفيد منه الجهات الحكومية المتعددة وايضا جموع المواطنين ممن أدوا الحج سابقا، مبنيا ان الخطوة المقبلة هي اصدار شهادات حج لتقديمها للجهات الرسمية ونعمل على خدمة جديدة وهي تسجيل الحج عن طريق «سهل».



وتابع: هدفنا ان يكون التقديم للحج خلال المرحلة المقبلة عبر التطبيق، ونعمل حاليا على اخذ الموافقات الرسمية اللازمة لإتمام هذا الاجراء، مبينا ان الادارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات لجموع الحجاج والمعتمرين من الكويت، داعيا الله عز وجل ان يحفظ البلاد قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء، وتظل واحة امن وامان وازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.