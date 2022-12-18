تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم العبدالله، تقيم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، ضمن مشروع توسعة الربط الخليجي، وذلك يوم الخميس المقبل 22 الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، وسيسهم المشروع كذلك بشكل كبير في تقوية شبكة كهرباء الكويت وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية وتجنب انقطاعها في جميع الأوقات.



وستكون الكويت أكبر المستفيدين من المشروع، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى نحو 3500 ميغاواط، ما يرفع كفاءة الشبكة الكويتية التشغيلية. كما سيمكن المشروع هيئة الربط الكهربائي من تزويد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون إلى جنوب العراق، إذ سيتم تزويدها بقدرة كهربائية تبلغ 500 ميغاواط. فضلا عن ذلك، سيسهم المشروع في تحقيق عدد من الأهداف المستدامة بمجال الصحة البيئية والرفاه.