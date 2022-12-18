تنظم مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن الأسبوع الثالث من «شهر العلوم في الكويت» خلال الفترة من 18 إلى 24 من الشهر الجاري فعاليات وورش عمل متعددة في المركز العلمي حيث تحتفي باليوم العالمي للغة العربية والتكنولوجيا الخضراء وعلوم المواطن.



وتتضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تطبيقات التكنولوجيا ومهارات التدريس للقرن الحادي والعشرين في تعليم القراءة والكتابة وتركز على تعليم الأطفال مهارات القراءة والكتابة إضافة إلى تعليم أولياء الأمور هذه المهارات لتطبيقها على أطفالهم، وسينظم الفعاليات كل من المركز العلمي و«التقدم العلمي للنشر» وهما من مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع «ألف بي» وستقدم فيه منهجا معتمدا من بيرسون «Pearson Assured» وهي جهة عالمية تضمن جودة برامج التعليم أو التدريب.



والمنهج معد باحترافية عالية من قبل خبراء متخصصين في تعليم اللغة العربية للحصول على أفضل تجربة تعليمية عبر الإنترنت ويتكون من 206 دروس، مقسمة إلى 10 مستويات تعلم القراءة والكتابة وفهم اللغة العربية والتحدث بها بكفاءة عالية، وسيستضيف المركز العلمي أيضا مجموعة من السيارات الهجينة الجديدة من فئة السيارات الصديقة للبيئة التي تحتوي محركا كهربائيا ومحركا للاحتراق الداخلي وتعتمد على الكهرباء في كثير من الأحيان، مما يعني أنها تحرق وقودا أقل من التقليدية كما أنها تساعد على تقليل انبعاثات الغازات والمواد الكيميائية الضارة بالبيئة وصحة الإنسان.



ويتضمن هذا الأسبوع من «شهر العلوم» أيضا تقديم طالبات من فريق «صائدو الكويكبات» الذي تدعمه المؤسسة ورشة تدريبية للمساهمة في «اكتشاف الكويكبات» من خلال تصنيف البيانات الفلكية، بالتعاون مع المراصد العالمية.



وتهدف الفعالية إلى خلق قاعدة واسعة من الجمهور المشارك في المساعي العلمية من خلال المشاركة في برنامج وأنشطة «علوم المواطن» Citizen Science، حيث يقوم فيها المواطنون بتحليل البيانات لصالح المؤسسات العلمية، وهو مفهوم جديد نشأ ليستثمر الشغف والفضول الحميد والهواية لسد الفجوة بين المواطنين هواة العلوم من ناحية والعلماء المتخصصين من ناحية أخرى ليقوموا معا باكتشافات وأبحاث في مجالات مختلفة. يذكر أن مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم فعاليات «شهر العلوم في الكويت» تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.