عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني حرص الوزارة بكل قطاعاتها على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022/2023 وتسخير كل الامكانات لتجهيز لجان الاختبارات، والتأكد من سير الاختبارات بكل سلاسة ويسر.



جاء ذلك في تصريح له بمناسبة بدء اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي بجميع المناطق التعليمية اليوم الاحد واختبارات الصف الثاني عشر التي ستنطلق في الرابع من شهر يناير المقبل، داعيا الطلبة إلى أهمية الاجتهاد والتركيز والمثابرة، وأن يكونوا واثقين بقدراتهم، مبتعدين عن كل ما من شأنه أن يشتت انتباههم ويثير قلقهم خلال فترة الاختبارات، حتى يحققوا هدفهم في الحصول على أعلى مراتب الإنجاز والنجاح، وليكونوا أعضاء فاعلين في المستقبل للمشاركة في بناء نهضة الوطن وتنميته.



وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة والاستعدادات التي قامت بها كل قطاعات الوزارة من الهيئة الإدارية والتعليمية من خلال التعاون والتكامل في العمل كل من موقعه لتهيئة بيئة سليمة لأبنائنا الطلبة.



من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة ان طلاب الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي يبلغ عددهم 85937 طالبا في التعليم العام والخاص بالإضافة إلى التربية الخاصة.



أوضح الوهيدة أن طلاب الصف العاشر البالغ عددهم 44717، منهم 22975 طالبا و21742 طالبة، سيؤدون اختبار مادة الفيزياء، أما طلاب القسم الأدبي من الصف الحادي عشر والبالغ عددهم 14387، منهم 7375 طالبا و7012 طالبة سيؤدون اختبار مادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد، كما سيؤدي طلاب القسم العلمي البالغ عددهم 26833 متعلما، منهم 13851 طالبا و12982 طالبة اختبار مادة الرياضيات، مشيرا إلى أن لجان اختبارات التربية الخاصة ستستقبل طلاب الصف العاشر البالغ عددهم 9799 طالبا وطالبة، كما سيتوجه طلاب الصف الحادي عشر، والذي يبلغ عددهم 8247 طالبا وطالبة إلى لجان الاختبارات، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 1935 طالبا وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 6312 طالبا وطالبة، كما ستستقبل لجان اختبارات التربية الخاصة 60 طالبا وطالبة من طلاب الصف العاشر، و86 طالبا من طلاب الصف الحادي عشر.



‫وهذا، وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان «التربية» استعدت جيدا للاختبارات بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية من خلال تشكيل اللجان والمراقبة على عملية سير الاجواء داخل القاعات والفصول مع اصدار تعليمات باضافة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم لجميع المواد و10 دقائق على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقت لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة وذلك بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة.



وشددت المصادر على اهمية تطبيق لائحة الغش وعدم التهاون في ذلك، مشيرة إلى انه لا تساهل مع الطالب الغشاش وفي المقابل لن نسمح بظلم الطلبة دون دليل على حالات الغش.



على صعيد متصل، اختتمت ثانوية أحمد الربعي مبادرة التقوية المسائية التي أقامتها مجانا للطلبة استعدادا لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى بواقع 39 حصة تقوية باشراف 39 معلما متطوعا و9 معلمين متطوعين في الطاقم الإداري وبمشاركة 1186 طالبا من مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص والكبار في مبادرة نجحت فيها ادارة ثانوية أحمد الربعي.