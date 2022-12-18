احتفل سعد علي أحمد الشويب بزفاف نجله حمد على كريمة فوزي جاسم إبراهيم المضف بحضور جمع من الشيوخ والشـخـصـيــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.