twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الشويب والمضف الأحد 2022/12/18 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2701 A+ A- استمع الشيخ حمد جابر العلي يقدم التهانيالشيخ طلال الخالد يهنئ المعرس حمد الشويب ووالده سعد الشويب وشقيقه عبدالله الشويبالمعرس حمد سعد الشويبأحمد السعدون يقدم التهانيمازن الناهض مباركاد.بدر الملا مهنئاالشيخ فهد الجابر ووالد المعرس سعد الشويب والمعرس حمد الشويب ووالد العروس فوزي المضفصالح الفضالة مهنئاالشيخ مشعل الجراح مباركاعبداللطيف الروضان مباركامحمد المطير وبراك المطير يهنئاند.فيصل المسلم يقدم التهانيالمستشار يونس الياسين مباركاد.محمد أبوالحسن وأحمد الكليب يهنئانمهند الساير يبارك للمعرس حمد الشويبد.محمد العوضي يباركحمد المدلج مهنئاحمد البحر يباركبخيت الرشيدي مباركاعبدالوهاب العيسى يهنئ المعرس حمد الشويبالعميد مشعل الحجرف مهنئامشاري العنجري يباركعبدالعزيز الغنام مباركاالشيخ عثمان الخميس يهنئ المعرس ووالده ووالد العروسنزار العدساني مباركا احتفل سعد علي أحمد الشويب بزفاف نجله حمد على كريمة فوزي جاسم إبراهيم المضف بحضور جمع من الشيوخ والشـخـصـيــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.