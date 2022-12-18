تختتم اليوم بطولة نادي سلوى الصباح الدولية الأولى لكرة اليد للفتيات، والتي تقام على صالة النادي الرئيسية، حيث تقام مباراتان، يلتقي في الأولى منتخب عمان مع نادي البحرين البحريني في الثانية ظهرا، وفي الثالثة والنصف عصرا يلعب فريق اليد بنادي سلوى الصباح مع النادي الأهلي المصري.



وكانت البطولة قد انطلقت الثلاثاء الماضي ويشارك فيها أيضا نادي فتاة العيون، وتقام تحت رعاية رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد.



وشهدت البطولة مستويات فنية جيدة من الفرق المشاركة، اذ تهدف الى تجهيز الفرق للموسم الجديد وإكساب اللاعبات الخبرة من خلال الاحتكاك مع المدارس الكروية في مصر وعمان والبحرين.



ويدرب فريق اليد بنادي سلوى، البحريني محمد ميرزا، الذي أوضح أن الهدف من المشاركة في البطولة اكتساب الخبرة والاستعداد للموسم الجديد، والذي يطمح من خلاله الفريق للمنافسة على لقبي الدوري والكأس، وكذلك الاستفادة من خبرة الفرق المشاركة من مختلف المدارس الخليجية والعربية.