سيكون ليونيل ميسي على موعد مع أكثر من تحقيق حلم إحراز لقب مونديال قطر، والانضمام إلى الأسطورة مارادونا الذي منح بلاده لقبها الأخير عام 1986، إذ سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائي إلى جانب أرقام أخرى.



وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي، بات ابن الـ 35 عاما على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسينفرد به في النهائي اليوم.



وبمشاركته أصلا في النهائيات القطرية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها بواقع 5، على غرار غريمه البرتغالي رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضا.



وبعد تسجيله 5 أهداف في المونديال بينهما 3 في ثمن وربع ونصف النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 11 هدفا في النهائيات، ليحطم الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).



شارك ميسي والمكسيكي رافايل ماركيس في 18 مباراة كقادة، ويليهما دييغو مارادونا بـ 16، فيما يحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي قبل النهائي الى 2194 دقيقة وسيكون بالتالي أمام فرصة تحطيم رقم أسطورة ميلان.



وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والپولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنجليزي ديفيد بيكام الذين صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.



منفردا بإنجاز أن يكون اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 16 انتصارا بينما سجل ميروسلاف كلوزه 17، ما يعني أن تتويج اليوم سيجعله أيضا على المسافة ذاتها من الألماني.



ولدى ميسي الرقم القياسي في الحصول على أفضل لاعب في المباراة في نسخة واحدة، حيث حصل على جائزة رجل المباراة 4 مرات في نسخة البرازيل 2014 وهو رقم قياسي لنسخة واحدة يتقاسمه مع الهولندي ويسلي سنايدر الذي حقق ذلك في جنوب أفريقيا 2010. وعاد ميسي لحصد هذه الجائزة 4 مرات في نسخة قطر، معادلا الرقم القياسي، رافعا بذلك رصيده الإجمالي في النهائيات إلى 10 ألقاب في الصدارة بفارق 3 عن غريمه رونالدو.