القاهرة - هناء السيد



تستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «مؤتمر الإسكان العربي السابع» الذي سيعقد على هامش الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت عنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة» بالعاصمة الإدارية الجديدة



ويرأس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتعمير عمار العجمي وفد الكويت في المؤتمر بحضور كل من نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ومدير إدارة التصميم م.ناصر عبدالكريم السعيد ومدير إدارة مكتب الوزير م.عبدالعزيز أحمد الدوسري.



ويهدف مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي يعقد تحت عنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة» الي إتاحة فرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواكبة التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، كما يهدف الى طرح كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا البناء الذكي والبنية التحتية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك رصد دور الحكومات في الارتقاء والنهوض بجودة الحياة للشعوب من خلال تسليط الضوء على أفضل التجارب للمدن الذكية والمستدامة، كما يهدف الى إرساء معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة والقدرة على المنافسة وتلبية الطلب على السكن الملائم وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.