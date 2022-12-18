بيروت ـ ناجي شربل



لاعبون كبار عدة مروا قرب كأس المونديال ولم يرفعوها، في طليعتم الهولندي يوهان كرويف والألماني كارل هاينتس رومينيغه والبرازيليان زيكو وسقراطس والايطالي روبرتو باجيو وغيرهم، وصولا الى آخر العنقود البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع منتخب بلاده النسخة الحالية من الدور ربع النهائي أمام المغرب.



تطول اللائحة عن «غير المتوجين» رغم اعتبارهم من المستحقين، لكنها كرة القدم!



ويأتي الكلام ليتقاطع مع أحد أهم اللاعبين على الاطلاق في الحديث الأرجنتيني ليونيل ميسي، المدعو الى استحقاق أخير اليوم أمام فرنسا.



ضغوط وأعباء ترمى على كاهل «البرغوت» قبل الاستحقاق الأهم في مسيرته. فميسي المتوج بكل ما يحلم به لاعب كرة قدم او حتى مشجع الكرة المستديرة، ينقصه حمل كأس العالم. وهذا متاح له في المشهد الأخير من لوسيل من موقع الكابتن، حامل الشارة الذي يتسلم الكأس قبل رفاقه من رئيس «الفيفا».



نتذكر هنا من انتظر طويلا للتويج بـ«الغالية»، وفي طليعتهم الألمان لوثار ماتيوس وبيار ليتبارسكي وميروسلاف كلوسه ولوكاس بودولسكي.



ماتيوس شارك منذ 1982 ثم في 1986 يوم راقب مارادونا كظله في نهائي المكسيك، وغفل عنه في الكرة التي مررها مارادونا الى بوروتشاغا وسجل منها إصابة الفوز بكرة أرضية إلى يمين الحارس هارالد «طوني» شوماخر أمام أنظار المدافع «الجبل» هانز بيتر بريغل.



ماتيوس قدر له حمل الكأس في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما في 1990.



ليتبارسكي كان أساسيا في 1982 واضطلع بدور كبير أمام فرنسا في نصف النهائي الأشهر في تاريخ النهائيات (بالتوازي مع نصف نهائي المكسيك بين ايطاليا والمانيا الغربية)، وتوج في 1990.



الشيء عينه بالنسبة الى بودولسكي المشارك في نسخات 2006 و2010 و2014، وقد توج بالأخيرة في البرزيل.



اما «أيوب المنتظرين» قبل التتويج فهو عن جدارة الألماني ميروسلاف كلوزه الذي خاض نهائيات 2002 و2006 و2010 و2014 حيث توج ودون اسمه هدافا تاريخيا للنهائيات بالرصيد الأعلى (16 إصابة في 24 مباراة في النهائيات).



وبالعودة الى ميسي الذي يقف أمام «الباب الأكبر» في مسيرته: حمل كأس المونديال، وعدم الاكتفاء بالمرور إلى جانبها كما حصل معه في ملعب ماراكانا في النهائي أمام المانيا في 2014.



وعلى «البرغوث» ان يتجاوز عقبة الفرنسيين، ليكون إلى جانب الأسطورتين مارادونا وبيليه، في ثالث لائحة الأساطير.