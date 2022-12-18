البرازيلي رونالدو: أتمنى أن يتوّج ليو باللقب العالمي

مودريتش: ليونيل أفضل لاعب في التاريخ

جينياك قبل تأهل الديوك: أنا فرنسي.. وسأشجع ليو

ريفالدو: سأدعم الأرجنتين.. ميسي يستحق أن يكون البطل

إنريكي: من الظلم ألا يتوّج لاعب مثله باللقب



الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أثبت ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن محبيه ليسوا فقط من مشجعي كرة القدم، بل من نجوم اللعبة، وكذلك من ألد خصومه في الملعب، فما يقدمه من مستوى استثنائي في كرة القدم، بإمكانات فنية وقيادية، يجعل أشد منافسيه يتمنون له التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.



وكان منتخب الأرجنتين قد حقق لقب كأس العالم مرتين فقط في تاريخه بنسختي 1978 و1986.



نجح ميسي في قيادة المنتخب الأرجنتيني لبلوغ نهائي مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن فاز راقصو التانغو على كرواتيا بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع حامل اللقب المنتخب الفرنسي والذي بدوره استطاع الإطاحة بأحلام المنتخب المغربي في استكمال المغامرة نحو بلوغ المباراة النهائية بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0.



استطاع ميسي أن يكرر ما حققه في نسخة مونديال البرازيل 2014 عندما تأهل إلى المباراة النهائية، والتي خسرها أمام ألمانيا بهدف دون مقابل، فيما ودع من دور الـ16 بالخسارة أمام فرنسا في مونديال روسيا الأخيرة 2018، بنتيجة 4-3.



أبدى عدد كبير من نجوم الكرة العالمية رغبتهم في تتويج ميسي بلقب مونديال قطر، لاسيما أن هذه النسخة تعتبر الأخيرة له في مشاركاته بنهائيات كأس العالم (رقم قياسي المشاركة في 5 بطولات كأس عالم).



وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية قال البرازيلي رونالدو «الظاهرة» إنه يتمنى تتويج ميسي بلقب المونديال، لأنه يستحق أن يختم مسيرته بهذا الإنجاز.



وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Twitter قال ريفالدو نجم الكرة البرازيلية السابق، لقد ودعت البرازيل ونيمار كأس العالم، سأدعم الأرجنتين، وميسي فلا توجد كلمات تصف هذا اللاعب.. يستحق أن يكون بطل العالم وسيتوج به الأحد لأنه يستحقه.



وأكد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا: «أتمنى أن يفوز ليونيل ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحق ذلك بالفعل».



وعلى الرغم من تأهل منتخب بلاده إلى النهائي لمواجهة الأرجنتين إلا أن نجم المنتخب الفرنسي السابق ولاعب نادي تيغريس أونال المكسيكي أندريه بيير جينياك قد سبق ان أفصح قبل تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي عن أمله في أن يفوز ميسي بكأس العالم، قائلا: أنا فرنسي ولكني أتمنى أن يتوج ميسي بكأس العالم لأنه فعل الكثير وحقق العديد من البطولات في مسيرته، أتمنى أن يتوج باللقب.



وأما المدير الفني السابق للمنتخب الألماني يورغن كلينسمان فقال في تصريحات له: أتمنى أن يتوج ميسي بلقب المونديال، هو يستحق ذلك مع منتخب بلاده، موجها رسالة إلى الفريق الذي يواجه الأرجنتين في النهاية بأنه سيواجه خصما صعبا.



وقال نجم ميلان الإيطالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: أتمنى أن يتوج ميسي مع منتخب بلاده بالمونديال هو يستحق ذلك، وأنا لدي ثقة بأنه سيفعلها.



وأما مدرب المنتخب الإسباني السابق لويس إنريكي، الذي رحل عن قيادة منتخب بلاده بعد الخسارة أمام المغرب في دور الـ16 بركلات الترجيح وودع المونديال، فقال في تصريحات له: أتمنى أن يتوج ميسي بكأس العالم، لأنه من الظلم ألا يتوج لاعب مثله باللقب، سيكون ظلما إن لم يحدث ذلك.