قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان، إن فريقه يحاول ألا يتشتت تركيزه بمرض العديد من لاعبيه مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم «قطر 2022» التي تقام اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني.



وقال ديشان للصحافيين أمس: «نحاول أن نتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة. نحافظ على هدوئنا وتركيزنا».



وأضاف: «بالطبع كنا نفضل ألا نواجه هذه الصعوبات، لكننا نحاول تدبر الأمر بأفضل طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي».



ويسعى المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم عام 2018، لأن يصبح أول منتخب والثالث الوحيد خلال ستين عاما يفوز باللقب مرتين متتاليتين.



وكان الثنائي رافاييل فاران وإبراهيما كوناتيه أحدث اللاعبين الغائبين عن التدريبات بعد شعورهما بالمرض، كما يعاني كينغسلي كومان من الحمى.



ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعبون الثلاثة بإمكانهم المشاركة في مباراة اليوم من عدمه، ونفس الأمر ينطبق على لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني، والمدافع ثيو هيرنانديز اللذين يعانيان من الإصابة.



في المقابل، ينتظر أن يعود المدافع دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو بعدما غابا عن مواجهة المنتخب المغربي الأربعاء الماضي في الدور نصف النهائي بسبب المرض.



وقال ديشان إنه من المبكر للغاية تحديد من سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في رابع مباراة نهائية ببطولات كأس العالم والتي يحاول الفوز باللقب الخامس، وأضاف: «نحاول التعايش مع هذا الأمر وأن نفعل ما هو ضروري».