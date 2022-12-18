بيروت ـ ناجي شربل



إذا أحرزت فرنسا لقبها المونديالي الثالث اليوم على حساب الارجنتين، ستفرض نفسها من دون شك «دولة عظمى» في كرة القدم، من بوابة «أزرقها» المتوج إلى الآن بلقبين موندياليين ولقبين أوروبيين (بطل أوروبا في 1984 و2000).



تاريخ فرنسي كروي كتب في العصر الحديث عبر تحقيق الانجامات، بعدما اقتصر في خمسينات القرن الماضي على نجاح جوست فونتين (هداف مونديال السويد برصيد 13 هدف) وريمون كوبا لاعب ريال مدريد وقد صنع معه بداية «الفتح» في دوري أبطال أوروبا (كأس الأبطال وقتذاك).



ففي 1982 وصلت فرنسا الى نصف نهائي مونديال إسبانيا وخسرت أمام ألمانيا الغربية 4-5 بضربات الترجيح بعدما تقدمت 3-1 في الوقت الإضافي الأول. وفي مونديال المكسيك 1986 أخرجت فرنسا البرازيل في ربع النهائي بضربات الترجيح، وقبلها فازت على إيطاليا حاملة اللقب في الدور الثاني، إلا أنها تعثرت مجددا عند حاجز المانيا الغربية في نصف النهائي 0-2.



وبين المونديالين، قاد ميشال بلاتيني الذي اختير لاحقا أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات تواليا «منتخب الديوك» إلى لقبه القاري والكبير الأول بطلا لأوروبا على حساب إسبانيا 2-0 على ملعب «بارك دي برنس» في العاصمة باريس، وبعدها أخفقت فرنسا في التأهل الى مونديالي ايطاليا 1990 وأميركا 1994، ثم عادت إلى النهائيات من بوابة الاستضافة على أرضها في 1998، وتوجت باللقب الأغلى على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية أمام أنظار الرئيس جاك شيراك، حيث جاء اللقب بثلاثية بيضاء على حساب البرازيل تحت قيادة المدرب إيميه جاكيه، ومع القائد ديدييه ديشان والأسطورة زين الدين زيدان وباقي رفاقهما.



وفي العام 2000، باتت فرنسا بطلة العالم بطلة لأوروبا، بهدف ذهبي لتريزيغيه على حساب إيطاليا في مدينة روتردام الهولندية، الا ان تريزيغيه نفسه سيهدر ضربة ترجيح أمام إيطاليا في نهائي مونديال المانيا 2006 في برلين على الملعب الأولمبي، لتحل فرنسا وصيفة. وكان غياب حتى 2018 موعد مونديال روسيا، والتتويج في ملعب «لوجنيكي» في حضور الرئيس إيمانول ماكرون في أرض الملعب الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش.



فرنسا باتت حاضرة في كرة القدم على صعيد الألقاب بتاريخ اللعبة الحديث، وتتطلع إلى أن تصبح قوة أوروبية كروية عظمى.