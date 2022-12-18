أحمد مغربي



أبلغت مصادر نفطية مسؤولة «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية دعت 11 بنكا وشركة محلية وعالمية لتقديم دراسة حول الخيارات التمويلية المثلى للقطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل المشاريع المزمع تنفيذها.

ودعت المؤسسة 11 بنكا وشركة في ممارسة مغلقة، سيتم طرحها رسميا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعا تمهيديا عن بعد مع الشركات المؤهلة في 3 يناير 2023، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض المالية في 17 يناير المقبل.

وتتضمن قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في الممارسة: كريدي اجريكول، بي ان باريبا، شركة الوطني للاستثمار بالتعاون مع إتش إس بي سي، سوسيتيه جنرال بالتعاون مع شركة روتشيلد المصرفية، وشركة آي إن جي لإدارة الاستثمار، شركة بيتك كابيتال بالتعاون مع ميتسوي سوميتومو المصرفية اليابانية، بنك BTMU الياباني، بنك ميزوهو الياباني، سيتي جروب بنك، بنك ناتيكسيس الفرنسي، وأخيرا ستاندرد تشارترد.