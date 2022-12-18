مريم بندق

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.



ونص القرار على تحديد الرسوم لتكون عند صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير، وعند صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

هذه الرسوم بجانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، و 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم.