مريم بندق

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة لمكافأة الصفوف الأمامية للمؤسسات العسكرية ( وزارة ‏الدفاع ، الحرس الوطني ، قوة الإطفاء العام ).

وأكدت الدعيج انه تم مخاطبة وزارة المالية بكشوف المستحقين متضمنة الأعداد والمبالغ المستحقة لإتمام عملية الصرف لمستحقي المكافأة ، وذلك بعد التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة واستمر العمل يوميا خلال هذه الفترة حتى تم الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للكشوف في الموعد المحدد .

وتقدمت بجزيل الشكر للقائمين على هذا العمل بديوان الخدمة المدنية للجهود التي بذلت للانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق على هذه الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خلال فترة زمنية محددة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) المتخذ في اجتماعه رقم (45- 3/ 2022) المنعقد بتاريخ 2022/10/31 والمتضمن الموافقة على معاملة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بمثل ما تم التعامل به مع منتسبي وزارة الداخلية بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية النقدية وذلك حسب الآلية المتبعة للصرف والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/33) المنعقد بتاريخ 2020/5/25.