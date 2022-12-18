حنان عبد المعبود

أعلنت نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فاطمة نقي، عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31/3/2005 وما قبل.

وأوضحت نقي في بيان صحافي اليوم، ان المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/3/2005 وماقبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي او زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 مساء(مركز القرين- الافنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء) او المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداءً من يوم الاحد الموافق 25/12/2022.

واكدت المؤسسة بتواجد فريق من المؤسسه خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.