شهد جناح دولة الكويت في معرض (بينالي الفن الاسيوي) التاسع عشر المقام في بنغلاديش حضورا مميزا بعرضه مجموعة فنية منتقاة من مختلف المدارس الفنية.

وقدم الفنانون وليد سراب وعبدالله الجيران ومرزوق القناعي والدكتور حمود مقاطع والدكتور يوسف المليفي ونواف الأرملي لوحاتهم التشكيلية بإسلوبهم الخاص الذي يشير الى مستوى وتطور الفن التشكيلي وتميزه في الكويت.

ويشارك فنانو الكويت الى جانب فنانين من 114 دولة يعرضون نحو 650 عملا تشكيليا من مختلف المجالات الفنية في معرض (بينالي الفن) الذي تعقد على هامشه ندوات نقاشية حول الفن يشارك فيها فنانون من الكويت والسعودية ومصر وقطر والبحرين وعمان واليمن والجزائر والسودان وفلسطين والأردن.