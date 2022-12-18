أصبحت "دوورف فورترس" (Dwarf Fortress) التي يعشقها هواة ألعاب الفيديو المستقلة، متاحة للشراء من متجر "ستيم" عبر الإنترنت اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعدما بقيت طويلاً توزع مجاناً، منذ إطلاقها عام 2006.

تجري أحداث هذه اللعبة في عالم خيالي من القرون الوسطى، وتقضي بالإشراف على مجموعة من الأقزام الذين يسعون لبناء حصن قوي. وأُدخلت في النسخة الجديدة تعديلات جذرية على شكلها الغرافيكي، وما لبثت أن قفزت إلى المركز الرابع في ترتيب أكثر الألعاب مبيعاً على "ستيم".

وخضعت اللعبة مع توفيرها ضمن متجر "ستيم" لعملية تجميل كاملة، فاعتُمدت لها واجهة غرافيكية جديدة وموسيقى تصويرية أصلية، وخرجت عن طابعها المتواضع شكلاً، الكفيل تنفير بعض اللاعبين الذين لا يتمتعون بخبرة واسعة في اللعبة.

ويعرب تارن آدامز الذي ابتكر "دوورف فورترس" مع شقيقه زاك من خلال شركتهما "باي 12 غيمز" (Bay 12 Games) عن ارتياحه "لتوفير فرصة اللعب بها لعدد أكبر بكثير من الناس".

أما الذين يحنّون إلى الطابع الأصلي للعبة، فسيظل متاحاً لهم استخدام النسخة القديمة الخالية من الموسيقى والتي يتم تمثيل الشخصيات والأشياء والمشاهد فيها بواسطة أزرار لوحة المفاتيح.

ولم يكن طرح اللعبة للبيع سهلاً للأخوين المقيمين في بولسبو، غرب سياتل (ولاية واشنطن).

ويقول زاك آدامز "لقد مرضت ... كان لدي تأمين طبي (بفضل زوجته)، مما مكّنني من دفع تكاليف رعايتي الصحية، ولكن لم يكن لدى تارن" تأمين مماثل.

وكانت التكلفة الباهظة التي قد تترتب على تارن في حال احتاج إلى دخول المستشفى وراء إدراك الأخوين آدامز حاجتهما إلى تأمين مدخول مستقر من اللعبة التي ابتكراها، بعدما كانا يعتاشان سابقاً من تبرعات معجبيهم.

وقوبلت النسخة الجديدة من "دوورف فورترس" التي تباع في مقابل 29 يورو باستحسان كبير من الجمهور، على ما تُبيّن التقويمات الإيجابية الكثيرة على "ستيم".

ولاحظ أحد الذين كتبوا تعليقات على منصة التنزيل أن "جوهر اللعبة لم يتغير، لكنّ استخدامها بات أسهل ومريحاً أكثر". ونصح "اللاعبين القدامى وكذلك المبتدئين" باعتماده.