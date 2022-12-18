نقلت قناة "آر.تي.في.إي" الحكومية التلفزيونية عن وزارة الصناعة قولها إن إسبانيا تجري تجربة أسبوع عمل مخفض بأجر متساو، كجزء من مشروع تجريبي صغير.

وإذا كانت نتائج التجربة، التي ستستمر في بادئ الأمر عامين ، إيجابية، ربما يتم تمديد الإجراء ليشمل قطاعات أخرى من سوق العمل.

ويتوافر إجمالي عشرة ملايين يورو(59ر10 مليون دولار) ، للمشروع، الذي تم الإعلان عنه في الصحيفة الرسمية أمس الجمعة.

ويمكن أن تشارك في التجربة شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لديها ما يصل إلى 249 موظفا في قطاع التصنيع.

وستدفع لها الدولة 150 ألف يورو، كحد أقصى، إذا قلصت ساعات العمل الأسبوعية، بواقع 10%، على الأقل بالنسبة لـ25 إلى 30% من القوة العاملة، اعتمادا على حجم الشركة.

ويجب على الشركات المشاركة أيضا إظهار تحسنات تنظيمية داخلية في عامها الأول من التجربة، بهدف زيادة الإنتاجية وبالتالي التعويض عن تكاليف الأجور الأعلى لكل ساعة عمل.

وتتمتع الشركات بالحرية في اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقلص ساعات العمل اليومية أو تطبيق العمل أربعة أيام في الأسبوع.