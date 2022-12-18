سوف تُظهر المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جانبا مختلفا تماما من شخصيتها في تسجيل صوتي "بودكاست" عن قصة مثيرة لإذاعة جنوب ألمانيا (إس دابليو أر).

وتحل ميركل ضيفة على هذا التسجيل الذي يحمل اسم "هل نتحدث عن القتل"، وهذا التسجيل هو عبارة عن بث خاص بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) مكون من ثلاثة أجزاء، ولا يتناول فظائع حقيقية، ولكنه يتناول القضايا الجنائية في أوبرا (المؤلف الموسيقي والكاتب المسرحي الألماني) ريتشارد فاجنر المكونة من أربعة أجزاء، والتي تحمل اسم "خاتم نيبيلونج".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل من أشد المعجبين بفاجنر.

وقالت ميركل ردا على سؤال عن السبب الذي جعلها تقرر المشاركة في ذلك: "أنا سعيدة لأننا نفعل شيئا مختلفا تماما هنا"، مضيفة أن ذلك يندرج ضمن "حريتها التي ظفرت بها حديثا"، حيث يتم السير "في اتجاه مختلف تماما" الآن.