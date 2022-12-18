تم تسجيل ما لا يقل عن 15 مليون حالة إصابة و150 ألف حالة دخول مستشفى و9300 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا حتى الآن هذا الموسم في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث التقديرات عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولا يزال نشاط الأنفلونزا الموسمية مرتفعا ولكن يبدو أنه يتراجع في بعض المناطق، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم نقل أكثر من 23500 شخص إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير المنتهي في 10 ديسمبر.

وتم الإبلاغ عن تسع وفيات أطفال مرتبطة بالأنفلونزا هذا الأسبوع، ليصبح المجموع 30 حالة وفاة للأطفال بسبب أنفلونزا حتى الآن هذا الموسم.