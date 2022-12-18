وقع رؤساء دول وحكومات رومانيا وأذربيجان وجورجيا والمجر ، اتفاقا بشأن مد كابل كهرباء تحت البحر الأسود .

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق، في القصر الرئاسي "في بوخارست، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

ومن المقرر أن يتم استكمال الكابل في غضون ما بين ثلاث وأربع سنوات.

وبعد ذلك، سيساهم الكابل في تنويع إمدادات الكهرباء لأوروبا.

وستقلص الكهرباء من منطقة "جنوب القوقاز" أيضا اعتماد القارة على مصادر الطاقة الروسية.

كان رئيس أذربيجان، إلهام علييف ورئيس وزراء رومانيا، نيكولاي تشيوكا، ورئيس وزراء جورجيا ، إيراكلي جاريباشفيلي ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان قد وقعوا على الوثيقة الرسمية في وقت سابق.

وأضافت فون دير لاين أنها فخورة بأن الاتفاق "يضع مثل هذا التأكيد القوي على الطاقات المتجددة".

وتقع جورجيا واذربيجان في منطقة جبال القوقاز.

وكلتا الدولتين لديهما إمكانيات طاقة كهرومائية كبيرة.

وتطل جورجيا ورومانيا على البحر الأسود، بينما تتاخم المجر رومانيا.