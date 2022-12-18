اختارت أوكرانيا دخولها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في محطة مترو أنفاق في كييف، الليلة الماضية، التي تحولت إلى ملجأ واق من القنابل، في خضم الحرب المستمرة.

وفازت فرقة "تفورشي" الأوكرانية في المسابقة، طبقا للموقع الالكتروني الرسمي لمسابقة "يوروفيجن". وفرقة "تفورشي" هي ثنائي موسيقي الكتروني، يتألف من المنتج أندريه جوزولياك والمغني جيفيري كيني، وتم تشكيلها في عام 2018 في تيرنوبيل.

وكان الموسيقيان قد التقيا، أثناء دراسة الصيدلة، في المدينة الواقعة غرب أوكرانيا.

واختيارهما لتمثيل أوكرانيا في نهائيات مسابقة "يوروفيجن" هو أكبر نجاح لهما حتى الآن.

وألقت الهجمات الروسية بظلالها على الحدث الذي أقيم السبت. وكانت هجمات صاروخية روسية قد أصابت بالشلل إمدادات الكهرباء والمياه في العاصمة الأوكرانية