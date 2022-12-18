توفيت فى لندن امرأة متأثرة بجراح لحقت بها إثر تدافع للجماهير خارج مسرح أكاديمية بريكستون بجنوبى لندن والذى كان يقام عليه حفل موسيقي حسبما أعلنت أسرتها .

وكانت ريبيكا إيكوميلو 33/ عاما/ واحدة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة عندما حاولت جماهير ، ليست لديها تذاكر ، دخول عرض للفنان النيجيري أساكي في القاعة الواقعة بجنوبى لندن حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)

وذكرت شرطة العاصمة أن إيكوميلو، من نيوهام بشرقي لندن، توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها ، بينما ما زالت امرأتان آخريان 21/ و 23 عاما/ في حالة حرجة.

وذكرت أسرة ريبيكا في بيان أنها تخرجت فى كلية التمريض وهى أم لطفلين .