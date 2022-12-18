أفادت شركة ميتا بأن التنبؤات تشير إلى أن الواقع الافتراضي والميتافيرس سيغيران مقر العمل في عام 2023، ورصدت ميتا أربعة تنبؤات جريئة للعام المقبل.

وأوضحت ميتا - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أنه عندما يتعلق الأمر بالميتافيرس، قد تعتقد أن عام 2022 هو أفضل الأوقات وأكثرها إرباكًا أيضاً.

وأشارت إلى أنه من ناحية، خطت ميتا خطوات كبيرة في سعيها لتقديم الإصدار التالي للإنترنت في الخريف الماضي، وقدمت Meta Quest Pro، سماعة الواقع الافتراضي الأكثر تقدمًا حتى الآن، والمصممة خصيصًا لتحفيز مستويات جديدة من الإبداع والتعاون في مكان العمل.

وأضافت الشركة "ومع ذلك، في خضم هذه الإثارة، كان هناك قدر لا بأس به من التشكك، قد يتحدث الجميع عن الميتافيرس، لكن لا يزال الكثيرون يشعرون بعدم الوضوح بشأن ماهيته بالفعل" .. مشيرة إلى أن التقنيات الجديدة والقوية مثيرة، لكنها قد تكون أيضًا مقلقة، وهناك تيار خفي مفهوم من الارتباك حول التغييرات، الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء، التي سيجلبها حتماً إنترنت ثلاثي الأبعاد أكثر شمولاً".

ومن أجل الحصول على فهم أفضل للمشاعر المختلطة المحيطة بالميتافيرس، وكيف يمكن أن تفيد مستقبل العمل، كلفت ميتا مؤخرًا بإجراء دراسة لحوالي ألفي موظف و400 من قادة الأعمال في الشركات حول العالم.

وأظهرت النتائج أن 66 بالمائة يعتقد أن تقنية الواقع الافتراضي ستساعد في استنساخ روح الجماعة التي تكون حاضرة في المكاتب، مما يشير إلى أنه حتى لو لم يفهم البشر بشكل كامل الإمكانات الواعدة للميتافيرس، فإنهم متحمسون للتغييرات التي سيشهدها مقر العمل والتي ستصبح ممكنة بفضل هذه الأدوات الجديدة.

ولوضع هذه البيانات في السياق الصحيح، ولتوفير فكرة عما يمكن توقعه في العام المقبل، لجأت ميتا إلى بعض قادة الفكر الأكثر نفوذاً في الصناعة - وبعض أفضل العقول في فريق Metaworks ، وهم الأفراد الذين سيكونون مسؤولين عن توفير الميتافيرس في جهات العمل حول العالم.