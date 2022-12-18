نجح البطل المصري مينا عبيد صاحب لقب "العملاق المصري"، في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن الثقيل برفع 355 كيلوجراما، في مسابقه "الداد ليفت" الخاصة بالقوة البدنية، وتحقيق رقم عالمي جديد؛ حيث إن الرقم السابق المسجل بأسمه 345 كيلو جراما، وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية، والتي أقيمت في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وفاز مينا عبيد بلقب أقوي رجل في العالم في رفعة "الداد ليفت" في 3 سنوات متتالية ورغم إصابته في اليد، إلا أنه فضل المشاركة وتحامل على نفسه مع منتخب بلاده مصر، وساهم في رفع علم مصر في أقوى البطولات العالمية في عالم الاحتراف.

من جانبه، أعرب بطل العالم للقوة البدنية مينا عبيد، عن سعادته بحصوله على اللقب العالمي بمستر أولمبيا اكبر بطولة للمحترفين والتي شارك فيها ١٥٠ لاعبا يمثلون دول العالم المختلفة .

وقال مينا عبيد - في تصريح صحفي - "سعادتي أكبر بتحقيق رقم عالمي جديد، والذي يحمل اسمي برفع 355 كجم؛ وهو إنجاز في حد ذاته بجانب حصولي على لقب أقوى رجل في العالم، للمرة الثالثة على التوالي".

وأضاف "أهدى هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، وكذلك إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.. وأهدي الفوز - أيضا - لشعب مصر العظيم والذي كان له دورا كبيرا خلال مسيرتي وأهديه - كذلك - إلى أسرتي الصغيرة، وكل أقاربي والذين ساندوني قبل البطولة، وكان لهم دور إيجابي"