كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن معدلات الإصابة بجدري القردة شهدت انخفاضا كبيرا منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري؛ حيث لم تسجل ظهور حالات جديدة في 17 دولة أوروبية لمدة تزيد على 21 يوما.

وذكر المركز - في تقرير إحصائي أنه منذ يوم 6 ديسمبر الجاري سجلت 36 حالة إصابة بجدري القردة في 10 دول فقط من مناطق الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تشمل الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الثلاث دول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة؛ وهم آيسلندا وليخنتشتاين والنرويج.

وأضاف التقرير أن الفترة من 7 نوفمبر الماضي وحتى 13 من نفس الشهر سجلت 41 إصابة، بانخفاض قدرة 1ر34 % بالمقارنة بالأسبوع السابق لها، بينما سجلت نفس الفترة انخفاضا قدرة 8ر98 % بالمقارنة بذروة الإصابة في شهر يوليو الماضي حيث سجلت 164ر2 حالة في الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2022.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات الإصابة بجدري القردة منذ بداية انتشاره خلال العالم الجاري وحتى الفترة الحالية بلغ 934ر20 حالة، شملت 29 دولة أوروبية ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى 62 إصابة بين 3 من دول منطقة البلقان وتركيا.

وطبقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الإصابة بجدري القردة سجلت زيادة بنسبة 9ر52 % في الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الجاري بالمقارنة بالأسبوع السابق لها من 21 نوفمبر الماضي وحتى 27 من نفس الشهر.. وأشار التقرير إلى أن أغلبية حالات الإصابة بنسبة 7ر93 % سجلت من مناطق الأمريكتين.