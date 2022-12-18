بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.

مشيدا سموه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها دولة قطر الشقيقة خلال تنظيم هذه البطولة الدولية الكبرى بكل جدارة واقتدار ومتمنيا لسموه ولسمو الأمير الوالد وللأسرة الكريمة موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لسموه.