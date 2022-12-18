انتهى الشوط الأول من مواجهة نهائي كأس العالم التي تجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في قطر على ستاد لوسيل، بتقدم منتخب «التانغو» بهدفين نظيفين عن طريق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في الدقيقة 23، من ضربة جزاء عقب تعرض أنخيل دي ماريا لعرقلة من عثمان ديمبلي داخل منطقة الجزاء، وأضاف دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وبدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من: هوغو لوريس في حراسة المرمى، جويل كوندي ورافائيل فاران ودايوت أوباميكانو وثيو هيرنانديز في الدفاع، أوريلين تشواميني وأدريان رابيو وأنطوان غريزمان في الوسط، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وأوليفيه جيرو في الهجوم.

أما منتخب الأرجنتين فبدأ بتشكيل مكون من: إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا وكريستيان روميرو وأوتاميندي وأكونيا في الدفاع، دي باول وإنزو فرنانديز وماك أليستر في وسط الملعب، ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز في الهجوم.