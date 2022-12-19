أغدقت وسائل الإعلام المغربية الثناء على منتخب «أسود الأطلس» رغم الخسارة أمام كرواتيا 1-2 على ستاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.



وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع للمونديال، لكنه واجه منافسة شرسة أمام نظيره الكرواتي الذي حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد أربعة أعوام فقط من حصوله على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.



وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة «المنتخب» المغربية تحت عنوان «أسود الأطلس خسروا أمام كرواتيا واكتفوا بالمركز الرابع.. المغرب مفخرة العرب». وأضافت «المنتخب»: «رغم الخسارة الجماهير احتفلت بالمنتخب الوطني».



وسطر موقع «أحداث إنفو» المغربي عنوانه الرئيسي للمباراة «بعد أداء بطولي: المغرب رابع كأس العالم»، وأبرز تصريحات مدرب «أسود الأطلس» في خبر منفصل: «الركراكي: اللاعبون قاتلوا لآخر دقيقة وقدموا كل شيء».



وقال موقع «لو 360» المغربي «أسود الأطلس ينهون مشوارهم المونديالي في المركز الرابع».



أما الموقع الإلكتروني لصحيفة «هسبريس» فكتب تحت عنوان «مشاركة تاريخية.. المنتخب المغربي يتبوأ المرتبة الرابعة في كأس العالم 2022».



وأضافت «هسبريس»: مدرب «الأسود»: التتويج بكأس أفريقيا ينقص المنتخب المغربي لنيل لقب «الأفضل».