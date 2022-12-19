أعرب المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، عن أمله في أن يكون ما قدمه فريقه في بطولة كأس العالم 2022 مصدر إلهام للفرق الأفريقية في المستقبل.



وقال الركراكي (47 عاما): «أتمنى أن تسير المنتخبات الأفريقية على نهجنا».



ورغم الهزيمة 1-2 أمام المنتخب الكرواتي مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث، حقق المنتخب المغربي إنجازا غير مسبوق، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمونديال، وأوضح الركراكي: «غدا، سندرك أننا حققنا شيئا عظيما. إنه أمر رائع. قدمنا عروضا مميزة وأثبتنا أننا نجتهد كثيرا في أفريقيا».



وعن الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب في الدور قبل النهائي ثم أمام كرواتيا في مباراة المركز الثالث، قال الركراكي: «أظهرنا أننا على قدم المساواة مع أبرز المنتخبات. هناك بعض التفاصيل التي تحسم هذه المباريات».



وقال: «إذا قيل لي قبل كأس العالم إننا سنحتل المركز الرابع، كان من الممكن أن أتقبل هذا بشكل مباشر».



وكانت الاحتفالات التي شهدتها المغرب خلال الفترة الماضية مع انتصارات الفريق في المونديال بثت الفخر في نفس الركراكي.



وقال الركراكي: «في كل مرة حققنا فيها الفوز ورأينا الاحتفالات في شوارع المغرب، كان أمرا رائعا». وأعرب عن أمله في أن يمنح المركز الرابع، الذي حصل عليه الفريق في المونديال، الأمل للشباب في أفريقيا كلها.



وقال: «بالنسبة لي كرة القدم تجعلك تحلم. ساعدنا الكثير من الأطفال حول العالم على الحلم. إنه شيء لا يقدر بثمن. هذا يعني أكثر من الفوز بكأس العالم».



الخطوة التالية



وبعد أن أثبت المنتخب المغربي أن بإمكانه مقارعة المنتخبات الكبرى وبعد مسيرة ليست بالسهلة لاسيما أنه تواجد في مجموعة صعبة بدور المجموعات مع منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، وعقب تصدر هذه المجموعة عبر في دور الـ 16 المنتخب الإسباني ثم المنتخب البرتغالي في ربع النهائي، وهنا يرى الركراكي أن «أسود الأطلس» اكتسبوا حقهم بأن يكونوا بين أفضل المنتخبات الكروية.



ويرى الركراكي أيضا أن المنتخب المغربي بإمكانه يوما أن يتوج بلقب كأس العالم، وأكد:«لدينا هدف، وهو الفوز بكأس العالم يوما ما».



وأضاف: «بالنسبة لمونديال 2026 إذا كنت مستمرا في منصبي فسأكون قد اكتسبت المزيد من الخبرة، وربما ستتغير بعض الأشياء. وفي 2026 سندرك الإنجاز الذي حققناه في 2022».



ويرى الركراكي أن الفرصة مواتية حاليا للجيل الحالي لتحقيق اللقب الأفريقي في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بعد التألق في المونديال والظهور على الخارطة العالمية.