تقدم لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم «قطر 2022».



وضغط حكيمي وزملاؤه بالمنتخب على الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لـ «أسود الأطلس» في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة، وأشارت تقارير إعلامية الى أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي الى غرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها المنتخب في البطولة.



ووفقا لتلك التقارير، اشتكى حكيمي أيضا من الحكام.



يذكر أن الاتحاد المغربي أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس الذي أدار مباراة قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي التي خسرها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين.



ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية موجها اعتذاره لإنفانتينو، وقال: «لم يحدث شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه. أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء».