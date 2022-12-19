هاجم رئيس الاتحاد الروسي الكرة القدم فياتشيسلاف كولوسكوف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد طلب الأخير إلقاء كلمة في نهائي كأس العالم أمس.



وقال كولوسكوف في تصريح بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن «زيلينسكي منفصل عن الواقع، منذ أن أعطيت الكلمة له في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية، بينما رؤساء دول أخرى كانوا يقفون في الطابور».



وأضاف «عليك أن تفهم أن هؤلاء جميعهم سياسيون يعملون من أجل صورتهم بينما لا يحتاج فيفا إلى ذلك. الاتحاد أكد - مرارا وتكرارا - رفضه القاطع لأي تدخل سياسي في أنشطته، وهذا مكتوب حتى في ميثاقه، لذلك من الصعب القول على ماذا كان يعول زيلينسكي».



وأعلن «فيفا» رفضه طلب زيلينسكي إلقاء كلمة قبل انطلاق نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين.