

يدرس المدير الفني للمنتخب الألماني هانسي فليك خوض مباريات ودية في الولايات المتحدة العام المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024».



جاء ذلك سعيا للعب مباريات ودية استعدادا للبطولة التي تنظمها بلاده ويشارك فيها المنتخب تلقائيا، وبالتالي فإن خيارته في مواجهة منتخبات أوروبية محدودة لأن كل المنتخبات الأوروبية يجب عليها أن تلعب في مباريات التصفيات. وحتى الآن لم ينظم الاتحاد الألماني أي مباراة في فترات التوقف الدولية خلال العام المقبل، حيث يتعين عليه لعب مباراتين في مارس ويونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.



وقال فليك بمقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في أعقاب خروج الفريق من دور المجموعات من مونديال قطر، إن هناك احتمالية للسفر إلى الولايات المتحدة. وربما يكون الوقت المفضل للسفر في يونيو المقبل عقب انتهاء الموسم المحلي، لكن أول مباراة ودية ستكون أيضا هي المباراة رقم 1000 للمنتخب الألماني والتي على الأرجح يرغب الاتحاد الألماني في الاحتفال بها على أرضه.



وأوضح أن نوفمبر سيكون متأخرا للغاية، السفر في مارس غير مرجح، وفي سبتمبر وأكتوبر سيتطلب محادثات مع مسؤولي أندية الدوري الألماني (البوندسليغا) لأن هذا سيحدث خلال الموسم. وتابع فليك: «نحن في مرحلة تبادل الآراء كمدربين لدينا أمنيات معينة، والآن نحن نبحث إمكانية تحقيقها». وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الألماني في الولايات المتحدة في مايو ويونيو 2013، وفاز 4-2 على منتخب الإكوادور، وخسر 3-4 أمام المنتخب الأميركي.