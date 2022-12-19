اضطر نادي إسبانيول الإسباني إلى التراجع عن الانتقال المحتمل للكرواتي جوزيب يورانوفيتش لاعب سلتيك الأسكتلندي، حيث يعتقد أنه بات الآن «بعيد المنال» بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم في قطر.



وأوضحت شبكة «آس» الإسبانية أن الظهير الأيمن كان أحد نجوم كرواتيا في مسيرتهم إلى الدور نصف النهائي في قطر، حيث قدم سلسلة من العروض الرائعة التي أكسبته قائمة متزايدة من المعجبين.



وأفادت بأن الكرواتي تم اختياره على طاولة إسبانيول كهدف محتمل، وتلقى الجانب الإسباني في الأيام الأخيرة عرضا للتعاقد معه، ومع ذلك كان عليهم رفض الصفقة المحتملة لأنهم يعتقدون أن يورانوفيتش كان «خارج المعايير» التي حددها النادي لصفقات الانتقالات.



وتم إبلاغهم بأن سلتيك لن يسمح ليورانوفيتش بالذهاب مقابل «أقل من تسعة أو عشرة ملايين»، مستفيدا من عروضه في كأس العالم بعدما تمت اعادة تقييم اللاعب، ويحاول سلتيك الآن الاستفادة من المدافع، الذي تم ربطه أيضا بأتلتيكو مدريد وبرشلونة.



وحقق منتخب كرواتيا المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب المغرب 2-1 على ستاد خليفة الدولي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم «قطر 2022».