أكد المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لويس سيزار مينوتي (84 عاما) أن طاقم التدريب الحالي لـ «التانغو» لعب دورا جوهريا في النجاح الذي حققه ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.



وقال مينوتي، في مقابلة مع صحيفة «كلارين» الأرجنتينية قبل ساعات من المباراة النهائية أمس أمام فرنسا: «السر في هذا الفريق هو أنه يلعب كرة قدم... انظروا للاعبين... يمكن أن تروا الصداقة والولاء للفريق. لهذا، استمتع بكرة القدم».



ويرى مينوتي أن السبب الرئيسي والحاسم وراء هذا هو المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني للفريق.



وكان مينوتي مديرا فنيا للمنتخب الأرجنتيني الذي توج بأول لقب في كأس العالم، وذلك في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1978.