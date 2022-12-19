هادي العنزيفي البدء كان التحدي، وتقدم للتحدي الكبير من وثق بقدراته، وإمكاناته، وشبابه، وانطلق نحو العلياء متفائلا بتحقيق النجاح، ومن لا يتحدى نفسه ويكرهها على الارتقاء إلى القمة فسيبقى بين آمال عريضة تقض مضجعه وندب حظ على عدم التقدم لاغتنام الفرص.أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا جوزيف بلاتر في ديسمبر 2010 ، عن استضافة قطر كأس العالم 2022 بحضور أمير قطر حينها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الكريم الشيخة موزة المسند، وعمت الفرحة أرجاء الدوحة ومحبيها في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، وبدأ العمل المنظم منذ ذلك اليوم، ولم تهدأ جوارح القطريين، ولم تسكن أيديهم عن العمل، وأخذوا بوضع الاستراتيجية العامة لأفضل استضافة ممكنة للمونديال، حددوا الأهداف الواجب تسجيلها خلال مدد زمنية منفصلة ومتصلة، وبدأوا العمل المضني لسنوات طوال يظنها «الكسول» كافية، لكنها لم تكد تكفى، من حيث ضخامة المشاريع ذات المعايير الفنية عالية الجودة، ومما تتطلبه من بنية تحتية قادرة على استقبال مئات الآلاف خلال فترة زمنية محدودة، لكنها الإرادة.. ومن يملك الإرادة يحقق أهدافه وينجح.راهن الكثيرون على عدم وفاء قطر بالتزاماتها تجاه متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتخذ من لم يحالفه الحظ، أو خذلته امكاناته في استضافة الحدث الكروي الأكبر عالميا، عددا من وسائل الإعلام وسيلة لتثبيط الهمة القطرية، لكن ذلك لم يلق أذنا صاغية، فاتخذ طريقا آخر عبر ما يسميه «حقوق الإنسان» التي يتخذها مطية متى ما أراد ذلك، وبما يحقق أهدافه.وصلت قطر إلى نهاية المطاف، وحان موعد الافتتاح الكبير للمونديال المرتقب، ووقف أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا: «أهلا بكم في دوحة الجميع»، هكذا، من يصل إلى علياء المجد لا ينظر إلى صغائر الأمور ويسمو، فقد سما سموه والشعب القطري فوق كل شيء، وجاءت رسالة الافتتاح سامية رائعة، بمعان إنسانية كبيرة، وبين طياتها تكشف عن الإرث الحضاري لدولة هويتها عربية إسلامية.وتوافد مئات الآلاف من مختلف أنحاء المعمورة على الدوحة لمساندة منتخباتهم، وللتعرف على قطر أيضا، وما ان وطئت أقدامهم أرض الدوحة حتى تلقفتهم أيادي القطريين مرحبين بقدومهم، في أجواء عامرة بالمحبة والود، ومضت أيام مونديال قطر يوما بعد آخر، لم تشهد ساعاتها الجميلة أي منغصة تعكر صفو الاحتفالات التلقائية للجماهير الرياضية، والمهرجانات الشعبية المتنوعة، ولم يتوقف «أهل قطر» عن التعبير عن سعادتهم بالضيوف، وكذا هو حال من يزور العرب في ديارهم، ولم يفسد فرحة الضيوف بمتابعة مباريات المونديال في الملاعب الثمانية سوى خسارة فرقهم الواحد تلو الآخر في البطولة، وما هي إلا أيام حتى استدرك الكثير ممن كال النقد بلا وعي ولا إدراك ولا مهنية إلى قطر، ليعود ادراجه وينصت لصوت العقل والمنطق، معتذرا ومشيدا بما لمس وشاهد من تنظيم عالمي المستوى، ونجاح قل نظيره، وجاءت كلمات رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو الجمعة الماضي منصفة لدولة أنفقت 220 مليار دولار، وشعب سخي كان على الموعد الكبير حاضرا، بقوله: «النسخة الحالية نجحت نجاحا باهرا، وهي الأفضل على الإطلاق»، لافتا إلى أن مونديال قطر حقق أرقاما قياسية فاقت أرقام سابقه في روسيا سواء من حيث عدد الجماهير التي حضرت المباريات (3.27 ملايين مشجع)، أو من الناحية الاقتصادية أيضا بعدما بلغت إيرادات هذه النسخة 7.5 مليارات دولار، بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة، هذا كله دونما شغب أو تجاوزات.شكرا.. قطر أميرا وحكومة وشعبا، شكرا بقدر همتكم العالية، وتشريفكم للجميع، وتقديمكم صورة مثلى للإنسان العربي.. وإلى مجد آخر في الانتظار، دمتم بخير.