يحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي من نهائي مونديال قطر 2022 على ستاد لوسيل.

وتقدم منتخب «التانغو» في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيلي ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفا، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80).

وبعدها بدقيقة، سجل مبابي هدفا رائعا من تسديدة طائرة رافعا رصيده إلى سبعة أهداف.

ويبحث الفريقان عن لقب عالمي ثالث، الأرجنتين بعد 1978 و1986 وفرنسا بعد 1998 و2018.